Пушков: при Байдене США не вернутся ни в ДОН, ни в ДРСМД

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который в самом начале своего пребывания в Белом доме поспешил продлить американский президент Джо Байден, скорее всего так и останется исключением.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который в самом начале своего пребывания в Белом доме поспешил продлить американский президент Джо Байден, скорее всего так и останется исключением.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который уверен, что при Байдене США не продлят ни Договор по открытому небу (ДОН), ни Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), о выходе из которых объявил предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

Не стоит ждать от американцев, что они вернутся к этим договорам, и бессмысленно пытаться их уговорить на этот шаг, уверен сенатор. Тем более наивно надеяться, что США подойдут к вопросу с точки зрения, учитывающей российские интересы, так как американцы в своей политике всегда руководствуются только соотношением сил.

«Когда оно меняется или складывается не в пользу США, или же когда они хотят избежать такого сценария, от них можно ждать более разумного подхода (отсюда — быстрое продление СНВ- III)», — напомнил Пушков.

Но если американцы взяли курс на то, чтобы сдвинуть соотношение сил в какой-либо сфере в свою пользу, как это произошло, например, при создании США глобальной сети ПРО (противовоздушной обороны), бесполезно с ними даже говорить на эту тему. США не изменят своего курса, пока он сам себя не изживет, или пока они не убедятся в его бессмысленности. Однако и в этом случает Вашингтон далеко не сразу признает свои ошибки, заключил Пушков.

Напомним, срок действия заключенного в 2010 году двустороннего российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в третьей редакции (СНВ-III) истекал 5 февраля 2021 года, однако предшественник Джо Байдена на посту президента США Дональд Трамп отказывался продлевать его на российских условиях.

Одним из первых решений сменившего Трампа в Белом доме демократа Джо Байдена, чья инаугурация состоялась 21 января 2021 года, стало продление СНВ-III. Это решение дало повод ряду экспертов и политологов выразить надежду на более конструктивную позицию Вашингтона в отношениях с Москвой, однако позже стало ясно, что американская администрация по-прежнему настроена на конфронтацию с РФ.