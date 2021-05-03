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19:27   3 Мая 2021
Политика

ЕС назвал причины дальнейшего ухудшения отношений с Россией

ЕС назвал причины дальнейшего ухудшения отношений с Россией

Европейский союз дал оценку созданию Россией списка "недружественных стран", а также высылке чешских дипломатов.

Согласно тексту сообщения, такие действия России негативно отразятся на дальнейшем выстраивании дипломатических отношений между сторонами.

Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза подготовят ответ на санкции России на ближайшем заседании. Мероприятие запланировано на 10 мая, заявили во внешнеполитической службе ЕС.

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#ес #рф #санкции

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