Учительница избила веслом девочку в школе из-за поломки компьютера

Учительница ударила несколько раз девочку из-за того, что она сломала компьютер. Инцидент произошел в американской школе в городе Клевитсон 13 апреля на глазах у матери учащейся.

Учительница ударила несколько раз девочку из-за того, что она сломала компьютер. Инцидент произошел в американской школе в городе Клевитсон 13 апреля на глазах у матери учащейся.

По данным местных СМИ, женщина пришла в кабинет из-за сломанной аппаратуры в школе, где училась ее дочь. Она сняла видео, на котором было видно, что школьный работник несколько раз ударила девочку веслом по телу. При этом ребенок громко плакал, а мать наблюдала и снимала видео.

После этого она потребовала прекратить наказание. По словам американки, она снимала ролик для того, чтобы доказать родителям и полиции, что с детьми в этом учебном заведении плохо обращаются. Также с пострадавшей сняли побои. Мать девочки обратилась к правоохранителям.