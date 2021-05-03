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19:14   3 Мая 2021
Политика

Сенатор Башкин высмеял идею Еврокомиссии пускать в ЕС только привитых от коронавируса

Сенатор Башкин высмеял идею Еврокомиссии пускать в ЕС только привитых от коронавируса

Член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин раскритиковал предложение Еврокомиссии (ЕК) пускать на территорию Евросоюза лишь привитых от COVID-19 туристов.

Эту идею сенатор назвал "выстрелом себе же в ногу". По его мнению, никакого положительного эффекта эта инициатива не принесет. Предложение ЕК он сравнил с санкционной политикой, заявив, что это "того же поля" ягоды.

"За такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V", но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения", — отметил Башкин.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что ЕК опубликовала рекомендации по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран мира.

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#еврокомиссия #вакцина #коронавирус #Александр Башкин

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