Глава Белгородской области поручил сделать вход в музей-диораму бесплатным

Посетителям белгородского музея-диорамы больше не нужно будет платить за вход. Соответствующее распоряжение издал глава области Вячеслав Гладков.

Посетителям белгородского музея-диорамы больше не нужно будет платить за вход. Соответствующее распоряжение издал глава области Вячеслав Гладков.

Белгородская диорама должна быть свободной для посещения, вход в музей следует сделать доступным для любого посетителя, подчеркнул Гладков. Кроме того, глава региона отметил необходимость создания условий для покупки сувениров.

Работы по реконструкции одной из самых масштабных диорам Европы все еще ведутся. Специалисты занимаются внутренней отделкой и заменой коммуникаций.

По завершении ремонта в музее откроются новые интерактивные пространства. Диорама должна привлекать как можно больше людей, заявил Гладков. В построенном в 1985 году музее еще не проводился капитальный ремонт. Врио губернатора Белгородской области также предложил создать концепцию фасадов здания.