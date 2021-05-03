Эпидемиолог и Роспотребнадзор напомнили россиянам способы обезопасить себя от клещей

Сезон клещей может омрачить россиянам майские праздники в случае заражения. Эпидемиолог Александр Шапарь призвал позаботиться о защитных мерах, чтобы безопасно провести каникулы.

Сезон клещей может омрачить россиянам майские праздники в случае заражения. Эпидемиолог Александр Шапарь призвал позаботиться о защитных мерах, чтобы безопасно провести каникулы.

По данным Роспотребнадзора, начало сезона клещей пока не спровоцировало волну инфекционных заболеваний в России во время весенних каникул. Несмотря на обнадеживающую статистику, отдыхающим следует внимательно отнестись к своей безопасности, выезжая на природу. Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Александр Шапарь напомнил в беседе с корреспондентом ФАН о тревожных последствиях укуса клеща и призвал внимательно следить за здоровьем.

"Для того, чтобы защититься от клещей, достаточно соблюдать элементарные меры. Нужно помнить, что клещевой энцефалит — заболевание, которое может протекать в довольно тяжелой форме и даже [способно] привести к летальному исходу", — отметил эксперт.

Шапарь заверил: даже соблюдение стандартных защитных мер позволит обезопасить себя от заражения. Главные правила: отправляться на природу в закрытой одежде и не забывать об использовании репеллентов, которые отпугивают клещей. Эксперт напомнил, что животные тоже могут заразиться от укуса. Поэтому их следует внимательно осмотреть после пребывания на природе.