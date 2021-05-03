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18:50   3 Мая 2021
Политика

Ограничения на въезд иностранных туристов в Евросоюз могут ослабить в мае

Ограничения на въезд иностранных туристов в Евросоюз могут ослабить в мае

Еврокомиссия может уже в мае принять рекомендации о допуске привитых от коронавируса туристов на территорию Евросоюза. Об этом сообщил источник в Брюсселе.

Рекомендации Европейской комиссии (ЕК) должен одобрить Совет ЕС. Предложения планируют рассмотреть 5 мая.

"Рекомендации Еврокомиссии могут вступить в силу уже в мае, если их утверждение в Совете ЕС пройдет без затруднений. Решающее значение имеет их вступление в силу к началу летнего сезона отпусков", — сказал источник в ЕС.

Окончательное решение, пускать на территорию своей страны туристов или нет, власти государств Евросоюза будут принимать самостоятельно, отметил он.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что Болгария готова принять российских туристов, которые вакцинировались "Спутником V".

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#евросоюз #туристы #коронавирус

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