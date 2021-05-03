Президент России утвердил поручение о выплатах на детей-школьников

Семьи с детьми от шести до 18 лет получат по 10 тысяч рублей в августе 2021 года. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин.

Семьи с детьми от шести до 18 лет получат по 10 тысяч рублей в августе 2021 года. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин.

Таким образом, деньги поступят гражданам перед началом учебного года. Выплата также распространяется на детей, которые в этом году пойдут в первый класс. Согласно документу, пособие детям-инвалидам будет предоставляться в особом порядке.

Владимир Путин озвучил идею выплатить по 10 тысяч рублей родителям детей-школьников в ходе своего послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что власти будут и дальше работать над проектами, направленными на поддержку семей с детьми.