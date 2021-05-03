Волков отказался устраивать новые митинги в поддержку Навального

Соратник осужденного Алексея Навального Леонид Волков сообщил о невозможности организовывать акции протеста в поддержку блогера.

Соратник осужденного Алексея Навального Леонид Волков сообщил о невозможности организовывать акции протеста в поддержку блогера.

По мнению Волкова, власти страны "подняли ставки", поэтому проводить акции протеста в нынешних условиях невозможно. Причина не только в штрафах, но и в арестах, а также реальных тюремных сроках. Однако он добавил, что митинги состоятся, но спонтанные, а не организованные. Акции будут внезапно возникать "по какой-то совершенно случайной причине", передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Заявление о гипотетических акциях говорит, что сторонник Навального не понимает, как устраивать митинги в поддержку блогера и уговаривать оставшихся единомышленников принимать в них участие. Таким образом Волков полностью отказался от организации протестов и признал свою недееспособность.

Ранее о работе штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) рассказала бывшая сотрудница Алена Нарвская, передает сайт 360tv.ru.