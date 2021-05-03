Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за медленные поставки вакцины от COVID-19, которую страна получит только к концу 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за медленные поставки вакцины от COVID-19, которую страна получит только к концу 2021 года.

Глава Незалежной выступил на дебатах с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 3 мая в Варшаве. Президент Украины пожаловался на медленные поставки вакцины из Евросоюза. Киев и ЕС заключили договоренность, напомнил Зеленский.

"Наша страна не получила ничего", — подчеркнул глава государства.

Только миллион украинцев привились от COVID-19, отметил президент. По словам Зеленского, это очень небольшое количество, с учетом размеров страны.

Турецкий минздрав ранее одобрил препарат "Спутник V" для экстренного применения, сообщает сайт 360tv.ru. Турция стала 63-й страной, в которой одобрили российский препарат.