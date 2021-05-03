Президент Польши пообещал обсудить вступление Украины в НАТО на саммите в июне

Представители Североатлантического альянса во время саммита в июне обсудят условия для вступления Украины в ряды НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Представители Североатлантического альянса во время саммита в июне обсудят условия для вступления Украины в ряды НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда.

В честь празднования 230-летия первой конституции Польши 3 мая в страну прибыли президенты Эстонии, Литвы и Латвии. Также Варшаву посетил и глава Украины Владимир Зеленский, которому Дуда пообещал, что во время июньского саммита НАТО будет затронут вопрос о вступлении Украины в ряды Альянса.

Во время встречи обсудят так называемую дорожную карту для Киева. Речь идет о пути, который необходимо будет проделать стране для полноценного членства в Североатлантическом альянсе. Также на саммите будет подниматься тема Украины и Белоруссии, добавил глава Польши.