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18:02   3 Мая 2021
Политика

Президент Польши пообещал обсудить вступление Украины в НАТО на саммите в июне

Президент Польши пообещал обсудить вступление Украины в НАТО на саммите в июне

Представители Североатлантического альянса во время саммита в июне обсудят условия для вступления Украины в ряды НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда.

В честь празднования 230-летия первой конституции Польши 3 мая в страну прибыли президенты Эстонии, Литвы и Латвии. Также Варшаву посетил и глава Украины Владимир Зеленский, которому Дуда пообещал, что во время июньского саммита НАТО будет затронут вопрос о вступлении Украины в ряды Альянса.

Во время встречи обсудят так называемую дорожную карту для Киева. Речь идет о пути, который необходимо будет проделать стране для полноценного членства в Североатлантическом альянсе. Также на саммите будет подниматься тема Украины и Белоруссии, добавил глава Польши.

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