Россиянам назвали срок выдачи электронных паспортов

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России до 1 июля 2023 года. Документ будет оформляться в виде пластиковой карты.

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России до 1 июля 2023 года. Документ будет оформляться в виде пластиковой карты.

Получить электронный паспорт можно по желанию с 14 лет, отметили в пресс-центре МВД. На первом этапе планируют выдать примерно 100 тыс. таких документов.

Специалисты уточнили, что в Москве их введут до 1 декабря текущего года. Также к концу 2021 года должно появиться мобильное приложение к электронному паспорту, который будет содержать биометрические и персональные данные россиянина, передает сайт 360tv.ru.