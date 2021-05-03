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18:00   3 Мая 2021
Общество

Россиянам назвали срок выдачи электронных паспортов

Россиянам назвали срок выдачи электронных паспортов

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России до 1 июля 2023 года. Документ будет оформляться в виде пластиковой карты.

Получить электронный паспорт можно по желанию с 14 лет, отметили в пресс-центре МВД. На первом этапе планируют выдать примерно 100 тыс. таких документов.

Специалисты уточнили, что в Москве их введут до 1 декабря текущего года. Также к концу 2021 года должно появиться мобильное приложение к электронному паспорту, который будет содержать биометрические и персональные данные россиянина, передает сайт 360tv.ru.

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#россия #паспорт #документ

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