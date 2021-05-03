«Страна»: киевлян не порадовал марш в поддержку пособников нацистов

Большинство киевлян негативно относится к организованному на днях в столице Украины шествию националистов в честь создания дивизии СС «Галичина», и считают данное мероприятие провокацией.

Большинство киевлян негативно относится к организованному на днях в столице Украины шествию националистов в честь создания дивизии СС «Галичина», и считают данное мероприятие провокацией.

Об этом пишет украинское издание «Страна», которое провело в Киеве опрос и выяснило, как жители города относятся к произошедшему.

Как отмечает автор материала, марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина», был немноголюдным и собрал всего около ста человек. Однако, несмотря на это, мероприятие вызвало широкий общественный резонанс – сначала на него негативно отреагировали в Германии и Израиле, к которым с опозданием но все же присоединились с критикой МИД Украины и Офис президента Владимира Зеленского.

Журналисты из издания «Страна» решили поинтересоваться, как к маршу националистов и к самой дивизии СС «Галичина» относятся простые жители Киева.

«Я думаю, это фейк, что марш в честь дивизии СС "Галичина". Есть провокации… Это провокация — для картинки, для телевизора… Чтобы показать Украину в невыгодном свете», — заявила одна из жительниц украинской столицы.

Часть киевлян, как выяснилось, ничего не слышала ни о «марше вышиванок», ни о дивизии СС «Галичина».

Еще один участников опроса заявил, что относится к маршу крайне отрицательно. Украинцам, по его словам, в этой ситуации радоваться нечему, только плакать, так как подобные марши организовывают и проводят те, чьи дедушки в свое время сами служили фашистам, или какие-то крайне глупые люди, с узким интеллектом или перевернутым мышлением.

«Нормальные люди вряд ли будут СС "Галичину" поддерживать и говорить, что это хорошо», — подчеркнул киевлянин.

Украинские власти, по его словам, сами уже ничего не решают и только исполняют команды, поступающие «из здания с полосатым флагом со звездами», именно поэтому в Киеве и прошел подобный марш.

Другой житель Киева рассказал журналистам, что его дедушка и бабушка являются участниками Великой Отечественной войны. Во времена единого Советского Союза, подчеркнул он, дивизия СС «Галичина» находилась по другую сторону баррикад, а сейчас все изменилось.

В то же время в Киеве нашлись люди, не имеющие однозначного мнения по поводу СС «Галичина», которые считают, что разные стороны имеют право на свою точку зрения.

Например, один из участников опроса начал рассуждать, что у тех, кто жил в Советском Союзе, одни воспоминания о том, что происходило во время войны, у тех, кто жил на Западной Украине – свои воспоминания, и если вникнуть, кажется, что все правы, а может быть кто-то и не до конца…

«Потому что, к примеру, вот он жил там (на Западной Украине). Говорит, встречали советскую армию с цветами — то есть радовались люди. Но через некоторое время убедились в том, что это не те люди, которые нужны. Потому что начались концлагеря, в Сибирь начали людей отсылать… Потом, когда немцы, фашисты, пришли… Они были против советской власти, потому что она показала свое лицо, были за то, чтобы пришли немцы… Но пришли немцы и они через некоторое время тоже начали уничтожать людей», — рассказал участник опроса.

И в итоге, по его словам, живущие там люди решили, что они и не за советскую власть, и не за немцев.

Однако, таких неопределившихся в своем мнении киевлян все же оказалось меньшинство, отмечают в издании. Большая часть опрошенных сразу же выражала крайне негативное отношение к СС «Галичина» и ко всему, что связано с дивизией.

Одна из пожилых участниц опроса рассказала журналистам, что ее поколение воспитывалось совсем не так, как нынешняя молодежь.

«У меня пропал родственник. Мой отец все время говорил: его убили бандеровцы. Понимаете? И вообще, мне не нравятся выступления этих ребят — западенцев. Я не люблю это. Я не за Россию, но не люблю. Я за Украину, за Киев, за (советского генерала, командовавшего освобождением Киева от фашистской оккупации Николая Федоровича) Ватутина», — рассказала женщина.

По мнению некоторых киевлян, резко негативно относящихся к СС «Галичина», организаторы марша националистов нарочно «замаскировали» его под «марш вышиванок» и только благодаря этой хитрости смогли провести это мероприятие. Потому что среди украинцев сама аббревиатура СС четко ассоциируется с фашизмом, с карателями, и не вызывает никакой другой реакции – только отрицательную.

«Какой дивизии! Бандиты. Вот и все мое отношение. Они просто заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. Какие они бандиты! Порядочные люди не могут таких людей героизировать! Все, это априори», — возмутилась другая участница опроса.

В целом, подводя итоги опроса, «Страна» отмечает, что несмотря на то, что в Киеве нашлись люди, оправдывающие существование дивизии СС «Галичина» (хотя эти люди, как выяснилось, даже не знают, как правильно расшифровывается эта аббревиатура), есть и те, кто отнесся к маршу в ее честь равнодушно, но подавляющее большинство киевлян разных возрастов высказались категорически против, так как люди тесно связывают деятельность этого формирования с нацизмом.

По словам киевлян, со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который выражал желание привлечь руководство Израиля в качестве посредника к переговорам с Россией, было большой ошибкой разрешить проведение подобного марше в центре украинской столицы, так как это выставляет страну в негативном свете.

К тому же жители Киеву считают, что люди, и особенно молодежь, должны знать правду о дивизии СС «Галичина» и о ее деятельности в годы Великой Отечественной войны.