Депутат Затулин предупредил Зеленского о последствиях отказа говорить с главой ДНР

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от разговора с главой ДНР Денисом Пушилиным может помешать встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявили в Госдуме.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от разговора с главой ДНР Денисом Пушилиным может помешать встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявили в Госдуме.

Депутат Константин Затулин предупредил Зеленского о последствиях его отказа от диалога с главой ДНР. По мнению политика, президент Украины не готов обсуждать войну с ее участниками, а хочет переложить разговор на встречу с Владимиром Путиным.

"Путин, как вы знаете, отказывается и считает это принципиальным", — приводит слова Затулина НСН.

Вероятность встречи президентов России и Украины снижается. Однако это не отменяет переговоры полностью, потому что Путину и Зеленскому есть что обсудить, резюмировал депутат.