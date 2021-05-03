Вассерман: США подобрались к российскому Северу ради нефти и газа «на халяву»

США нацелены на господство во всем океане, предупреждает политолог и публицист Анатолий Вассерман.

США нацелены на господство во всем океане, предупреждает политолог и публицист Анатолий Вассерман. Совсем скоро держава, имеющая всего один ледокол, подберется к берегам российского Севера и сможет беспрепятственно бороздить океанические просторы возле границ РФ. Судя по объявленным учениям ВМС США, страна уже готова к такому развитию событий.

«Учения "Северный край" позволят разным видам войск собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину, а также дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности», — заявил представитель Тихоокеанского командования ВВС.

Учитывая длительность предыдущих глобальных потеплений, нынешнее продлится, как минимум, десять лет или даже полвека, полагает Вассерман. Политолог напоминает: пока Северный океан был полностью Ледовитым, Штаты он не интересовал, но в ближайшее время навигация у российских берегов рискует стать круглогодичной.

«Да и громадные залежи полезных ископаемых на океанском дне становятся все доступнее. Причем разведаны запасы в основном в нашей части океана: СГА [Соединенные Государства Америки в терминологии Вассермана, — прим.ред.] этой частью подводной геологии не заморачивались», — отметил публицист в своей колонке на сайте РЕН ТВ.

Раньше Ледовитый океан делился по секторному принципу: от береговой линии граничащей с ним страны до Северного полюса. Но в 1990-х годах Штаты все-таки добились распространения на Северный океан общих правил морской экономической зоны — каждой стране принадлежит 200 морских миль от берега и шельфа.

Но американским планам помешал геологический факт. Оказалось, шельф России продолжается аж за полюс, а потому США готовы бороться за право судоходства близ российского берега, а также за нефть и газ в зоне РФ. Это проще, чем осваивать воды у Аляски или Канады, констатирует Вассерман.

«Придется нам в очередной раз обламывать любителя халявы», — заключил эксперт.

Ранее Вассерман рассказал, как действия России заставили британскую разведку суетиться.