Президент Литвы назвал условие для членства Украины в ЕС и НАТО

Действия самих граждан Украины могут привести государство в Евросоюз (ЕС) и НАТО, заявил лидер Литвы Гитанас Науседа.

Действия самих граждан Украины могут привести государство в Евросоюз (ЕС) и НАТО, заявил лидер Литвы Гитанас Науседа.

В Польше отмечается 230-летие первой Конституции страны, в связи с чем в Варшаву приехали президенты Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. Науседа верит в будущее украинской стороны, подчеркнул политик.

"Но одновременно я хотел бы сказать, что действия, которые приведут Украину в ЕС и НАТО, должны быть наполнены изнутри действиями украинцев, благодаря их духу и уму", — заявил он.

Страны-члены ЕС точно дадут все необходимое для этого условия, резюмировал президент.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз крайне медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции в Киев. Об этом он рассказал на встрече в Варшаве.