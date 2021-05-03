Жители Сочи пожаловались на многокилометровые пробки, которые сковали курорт из-за большого количества отдыхающих.

Жители Сочи пожаловались на многокилометровые пробки, которые сковали курорт из-за большого количества отдыхающих.

Согласно итогам апреля, город посетили 350 тыс. туристов. В мае также ожидается рекордный показатель по числу отдыхающих, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Основываясь на предварительных данных, в Сочи могут приехать до 200 тыс. человек. При этом многие отправятся в город-курорт на личном транспорте. Это уже сказалось на дорожном трафике — появились большие заторы на основных транспортных магистралях.

По словам автомобилистов, дорога из центра Сочи до Лазаревского района в среднем занимает 3 часа 19 минут. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале "Сочи №1".