17:27 3 Мая 2021Общество
Сочинцы пожаловались на сковавшие город "туристические" многокилометровые пробки
Жители Сочи пожаловались на многокилометровые пробки, которые сковали курорт из-за большого количества отдыхающих.
Жители Сочи пожаловались на многокилометровые пробки, которые сковали курорт из-за большого количества отдыхающих.
Согласно итогам апреля, город посетили 350 тыс. туристов. В мае также ожидается рекордный показатель по числу отдыхающих, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Основываясь на предварительных данных, в Сочи могут приехать до 200 тыс. человек. При этом многие отправятся в город-курорт на личном транспорте. Это уже сказалось на дорожном трафике — появились большие заторы на основных транспортных магистралях.
По словам автомобилистов, дорога из центра Сочи до Лазаревского района в среднем занимает 3 часа 19 минут. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале "Сочи №1".