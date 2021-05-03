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17:15   3 Мая 2021
Политика

Латвийский журналист пожаловался генсеку ООН на притеснения русскоязычных коллег

Латвийский журналист пожаловался генсеку ООН на притеснения русскоязычных коллег

Латвийский журналист Андрей Яковлев пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на преследование его русскоязычных коллег в республике за их работу.

Во Всемирный день свободы печати Яковлев отправил письмо генсеку ООН, в котором рассказал о притеснениях русскоязычных журналистов в Латвии из-за их профессиональной деятельности. Помимо этого, он записал видеообращение, которое опубликовал в Facebook.

"Нам кажется, что это хороший повод поддержать нас. Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас — журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, — были проведены обыски", — сказал журналист.

Яковлев пояснил, что сотрудники спецслужб изъяли у него и его коллег компьютеры, телефоны, а также архивные материалы.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что одно из латвийских интернет-изданий пополнило российский реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

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