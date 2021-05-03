Латвийский журналист Андрей Яковлев пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на преследование его русскоязычных коллег в республике за их работу.

Латвийский журналист Андрей Яковлев пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на преследование его русскоязычных коллег в республике за их работу.

Во Всемирный день свободы печати Яковлев отправил письмо генсеку ООН, в котором рассказал о притеснениях русскоязычных журналистов в Латвии из-за их профессиональной деятельности. Помимо этого, он записал видеообращение, которое опубликовал в Facebook.

"Нам кажется, что это хороший повод поддержать нас. Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас — журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, — были проведены обыски", — сказал журналист.

Яковлев пояснил, что сотрудники спецслужб изъяли у него и его коллег компьютеры, телефоны, а также архивные материалы.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что одно из латвийских интернет-изданий пополнило российский реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.