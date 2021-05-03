Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американские соцсети Facebook и Instagram и назвал их подразделениями спецслужб США.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американские соцсети Facebook и Instagram и назвал их подразделениями спецслужб США.

По словам политика, Facebook давно стал настоящим подразделением американских спецслужб.

"Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили", — возмутился Пушков в Telegram-канале.

Как отметил сенатор, пока рано говорить о крахе этих соцсетей, хотя они и планируют ввести платные подписки для защиты персональных данных пользователей.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что страны Запада вводят цифровую цензуру с помощью IT-монополистов.