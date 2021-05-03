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17:07   3 Мая 2021
Политика

Вучич направил Путину поздравление с Пасхой

Вучич направил Путину поздравление с Пасхой

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное сообщение своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю праздника Пасхи.

Глава Сербии передал свое послание через российского посла Александра Боцан-Харченко.

"Поздравляя с Пасхой, президент Вучич попросил посла Боцан-Харченко передать президенту Путину, патриарху Кириллу и всем православным верующим в Российской Федерации искренние пожелания мира", — сообщила пресс-служба Вучича.

Стоит отметить, что президент Сербии также поблагодарил Кремль за оказанную в период пандемии коронавируса поддержку. По его словам, производство российской вакцины "Спутник V" на территории республики внесет существенный вклад в формирование коллективного иммунитета.

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#путин #вучич #пасха

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