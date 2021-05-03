Вучич направил Путину поздравление с Пасхой

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное сообщение своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю праздника Пасхи.

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное сообщение своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю праздника Пасхи.

Глава Сербии передал свое послание через российского посла Александра Боцан-Харченко.

"Поздравляя с Пасхой, президент Вучич попросил посла Боцан-Харченко передать президенту Путину, патриарху Кириллу и всем православным верующим в Российской Федерации искренние пожелания мира", — сообщила пресс-служба Вучича.

Стоит отметить, что президент Сербии также поблагодарил Кремль за оказанную в период пандемии коронавируса поддержку. По его словам, производство российской вакцины "Спутник V" на территории республики внесет существенный вклад в формирование коллективного иммунитета.