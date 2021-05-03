Белгородского чиновника отправили под суд за взятки и мошенничество

Следственный комитет передал в суд дело бывшего замначальника отдела торговли управления потребрынка департамента экономразвития Белгорода, которого обвинили во взяточничестве.

Следственный комитет передал в суд дело бывшего замначальника отдела торговли управления потребрынка департамента экономразвития Белгорода, которого обвинили во взяточничестве.

Экс-чиновник также проходит по уголовному делу о мошенничестве. По версии правоохранителей, фигурант дела брал взятки и допускал торговлю без специальных разрешений. В период с мая по октябрь 2019 года он получил от разных бизнесменов 270 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемому давали взятки за оформление документов для беспрепятственной торговой деятельности. Следственным органам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать материалы дела в суд.