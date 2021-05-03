Парламент Армении отказал Пашиняну в должности главы правительства

Власти Армении начали процедуру роспуска национального собрания страны в связи с отсутствием премьер-министра.

Власти Армении начали процедуру роспуска национального собрания страны в связи с отсутствием премьер-министра.

На должность руководителя парламента претендовал и.о. главы правительства Никол Пашинян. Однако в его кандидатуре отказано. На специальном заседании против проголосовали три человека, за — один депутат, и 75 парламентариев из правящей фракции воздержались.

Парламент страны окончательно распустят, если в течение двух недель политики дважды не изберут главу правительства. Для этого правящая фракция "Мой шаг" планирует выдвинуть кандидатуру Пашиняна и оба раза ее не поддержать. Досрочные парламентские выборы должны пройти 20 июня.

Ранее политолог Грант Микаэлян назвал отставку Пашиняна ради проведения внеочередных выборов отличным маневром, передает сайт 360tv.ru.