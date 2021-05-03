Певцов собрал в Москве три тысячи подписей за отмену пенсионной реформы

Всего за три дня более трех тысяч подписей собрано жителями Москвы в поддержку инициативы актера Дмитрия Певцова отменить пенсионную реформу.

Известный актер Дмитрий Певцов в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было ошибочным. Он уверен, что пенсионную реформу надо остановить и развернуть вспять.

«Пришло время бережнее относиться к каждому человеку. Государство обязано заботиться о гражданах, а не экспериментировать с реформами. Я убежден: в России сейчас нужно не повышать, а снижать пенсионный возраст. Надо дать людям возможность пожить спокойно, спокойно воспитывать внуков. Россияне это заслужили», — объяснил свою позицию артист.

Пенсионная реформа, по словам Певцова, — еще и удар по демографии. Никакие смартфоны, по его словам, не заменят детям бабушек и дедушек, которые сейчас вынуждены работать до конца жизни.

Его позицию также поддержала социолог Ирина Велих.

«Молодые люди нацелены на построение карьеры, не все готовы жертвовать изменением образа жизни ради детей. Традиционно старшее поколение помогало молодым родителям совмещать карьеру и родительство, сейчас же это сделать трудно – потенциальные бабушки и дедушки вынуждены работать дольше в связи с повышением пенсионного возраста. На фоне общего тренда на падение рождаемости это становится еще одним минусом», — рассказала эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

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