Крымская больница заплатит за забытую салфетку в теле пациентки

Жительница Симферополя получит моральный ущерб за оставленную в ноге марлевую салфетку после операции.

Жительница Симферополя получит моральный ущерб за оставленную в ноге марлевую салфетку после операции.

Инцидент произошел в 2014 году, когда женщине делали операцию на венах. Период после операции был очень сложным: шов не заживал и постоянно беспокоил женщину. Хирурги же игнорировали ее жалобы.

Когда шов зажил, а отек спал, уплотнение никуда не исчезло. Женщина решила пройти обследование и получила страшное заключение — онкология. Однако во время операции врач извлек из ноги пациентки не лимфому, а салфетку, которая пробыла в теле женщины четыре года. Киевский районный суд Симферополя обязал Республиканскую КБ им. Семашко выплатить пациентке 350 тысяч рублей компенсации.