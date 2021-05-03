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16:21   3 Мая 2021
Происшествия

Крымская больница заплатит за забытую салфетку в теле пациентки

Крымская больница заплатит за забытую салфетку в теле пациентки

Жительница Симферополя получит моральный ущерб за оставленную в ноге марлевую салфетку после операции.

Инцидент произошел в 2014 году, когда женщине делали операцию на венах. Период после операции был очень сложным: шов не заживал и постоянно беспокоил женщину. Хирурги же игнорировали ее жалобы.

Когда шов зажил, а отек спал, уплотнение никуда не исчезло. Женщина решила пройти обследование и получила страшное заключение — онкология. Однако во время операции врач извлек из ноги пациентки не лимфому, а салфетку, которая пробыла в теле женщины четыре года. Киевский районный суд Симферополя обязал Республиканскую КБ им. Семашко выплатить пациентке 350 тысяч рублей компенсации.

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#крым #симферополь #врачебная ошибка

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