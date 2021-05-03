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16:18   3 Мая 2021
Армия

Губернатор Иркутской области обсудил с Шойгу возведение Суворовского училища в регионе

Губернатор Иркутской области обсудил с Шойгу возведение Суворовского училища в регионе

Окончательное решение о строительстве Суворовского училища в Иркутской области будет принято после судебного заседания, отметил глава региона Игорь Кобзев.

Вопрос с возведением военного училища обсуждался с министром обороны России Сергеем Шойгу после всероссийской конференции "Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы", сообщил Кобзев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что строительство объекта имеет большое значение для региона. Шойгу солидарен с такой позицией, однако окончательное решение будет принято только после окончания судебного заседания.

Ранее стало известно, что возведение Суворовского училища оказалось под вопросом, поскольку выяснилось, что в городе невозможно строительство социальных объектов из-за изменения границ приаэродромной территории международного аэропорта Иркутск.

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#шойгу #иркутск #суворовское училище #кобзев

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