Губернатор Иркутской области обсудил с Шойгу возведение Суворовского училища в регионе

Окончательное решение о строительстве Суворовского училища в Иркутской области будет принято после судебного заседания, отметил глава региона Игорь Кобзев.

Окончательное решение о строительстве Суворовского училища в Иркутской области будет принято после судебного заседания, отметил глава региона Игорь Кобзев.

Вопрос с возведением военного училища обсуждался с министром обороны России Сергеем Шойгу после всероссийской конференции "Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы", сообщил Кобзев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что строительство объекта имеет большое значение для региона. Шойгу солидарен с такой позицией, однако окончательное решение будет принято только после окончания судебного заседания.

Ранее стало известно, что возведение Суворовского училища оказалось под вопросом, поскольку выяснилось, что в городе невозможно строительство социальных объектов из-за изменения границ приаэродромной территории международного аэропорта Иркутск.