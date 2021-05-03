Антироссийские санкции рассматриваются все больше как жест отчаяния, в силу неспособности Запада принять новые реалии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антироссийские санкции рассматриваются все больше как жест отчаяния, в силу неспособности Запада принять новые реалии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства оценила санкционное давление Запада на Россию и сравнила его с "жестом отчаяния". По ее словам, иностранные элиты не могут признать российское право на самостоятельность в развитии и выстраивании диалога с партнерами.

"Видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности", — поделилась дипломат в интервью RT.

Захарова подтвердила негативное влияние санкций на отношения РФ со странами коллективного Запада. Общий ущерб исчисляется сотнями миллиардов долларов, констатировала пресс-секретарь МИД.