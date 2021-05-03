Премьер-министра Британии обвинили в коррупции после казуса с младенцем

Спонсоры Консервативной партии возмущены финансовыми аппетитами Бориса Джонсона, сообщают СМИ.

Спонсоры Консервативной партии Великобритании возмущены просьбой премьер-министра Бориса Джонсона оплатить няню для своего маленького сына и услуги личного тренера, сообщает газета The Sunday Times.

«Я готов платить за агитационные листовки в предвыборной кампании, но меня возмущает просьба заплатить за то, чтобы младенцу нашего премьер-министра буквально вытирали задницу», — проговорился один из неназванных доноров консерваторов.

Ранее избирательная комиссия страны заявляла, что есть основания подозревать Джонсона в растрате средств партии на ремонт своей квартиры в элитном районе на Даунинг-стрит — это должностное преступление.

По данным газеты, общая стоимость работ составила около 200 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей), а один из счетов был оплачен спонсором партии напрямую и об этом не сообщили в налоговые органы. При этом в офисе Джонсона заверили, что премьер-министр покрыл все расходы по уходу за детьми.

Кроме того, сопредседатель Консервативной партии Бен Эллиот заплатил за услуги личного тренера Джонсона, некого Дэниела Джеймсона, который брал немаленькую плату за занятия — 165 фунтов в час (более 17 тысяч рублей), утверждают британские журналисты. Сам Эллиот отрицает информацию прессы.

Кроме прочего, со ссылкой на утечки из разговоров премьера со своими друзьями и соратниками The Sunday Times сообщила, что Джонсон жаловался на слишком маленький оклад. По его словам, на выделенную ему сумму в Лондоне невозможно жить, а его семье требуется «минимум 300 000 фунтов в год» для комфортного быта.

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