Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:50   3 Мая 2021
Общество

Актера Олега Вавилова доставили в реанимацию из театра

Актера Олега Вавилова доставили в реанимацию из театра

Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, заявил его коллега, актер Юрий Васильев. 

По словам артиста, у Вавилова начались трудности с речью во время спектакля "Хомо Эректус", он стал бессвязно говорить слова, передает сайт 360tv.ru. Все произошло во втором акте, мужчину вывели со сцены, а затем он вернулся, но произносил реплики не полностью.

В итоге актеры доиграли спектакль. После этого Олега Вавилова отвели в комнату отдыха, где его ожидали врачи скорой помощи. Артист попал в реанимацию с ишемической атакой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#реанимация #Олег Вавилов #ишемическая болезнь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров