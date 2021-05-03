Актера Олега Вавилова доставили в реанимацию из театра

Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, заявил его коллега, актер Юрий Васильев.

Народному артисту России Олегу Вавилову потребовалась медицинская помощь из-за проблем со здоровьем, заявил его коллега, актер Юрий Васильев.

По словам артиста, у Вавилова начались трудности с речью во время спектакля "Хомо Эректус", он стал бессвязно говорить слова, передает сайт 360tv.ru. Все произошло во втором акте, мужчину вывели со сцены, а затем он вернулся, но произносил реплики не полностью.

В итоге актеры доиграли спектакль. После этого Олега Вавилова отвели в комнату отдыха, где его ожидали врачи скорой помощи. Артист попал в реанимацию с ишемической атакой.