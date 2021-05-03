Американские ученые определили наиболее располагающую к алкоголизму группу крови

Исследователи выяснили, что люди, обладающие второй группой крови, чаще других страдают от алкоголизма.

Исследователи выяснили, что люди, обладающие второй группой крови, чаще других страдают от алкоголизма. Испытуемые с первой группой, напротив, оказались наиболее устойчивыми к спиртному.

Ученые объяснили, что для снижения наносимого алкоголем вреда стоит ограничиться красным вином и, самое важное, употреблять его необходимо в умеренных количествах. Врачи заявили, что обнаруженная взаимосвязь между сопротивляемостью к горячительным напиткам и группой крови объясняется особенностью работы надпочечников.

У людей со второй группой ключевым фактором, побуждающей к зависимости от "зеленого змия", является недостаток глюкозы.