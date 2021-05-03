Сооснователь Ethereum стал миллиардером на фоне роста криптовалюты

Стремительный рост криптовалюты Ethereum поспособствовал превращению ее сооснователя в долларового миллиардера.

Стремительный рост криптовалюты Ethereum поспособствовал превращению ее сооснователя в долларового миллиардера.

Ethereum является второй в мире по капитализации криптовалютой после биткоина. Недавно альткоин начал демонстрировать небывалый рост и преодолел отметку в 3000 долларов. После этого один из основателей валюты стал миллиардером. Об этом пишет Forklog.

Бутерину принадлежит примерно 365 000 ETH, что приблизительно равняется 1,06 млрд долларов. По данным CoinGecko, один эфириум стоит 3180 долларов, он вырос на 10,4% за последние сутки. Рост в недельном выражении составил 37,8%.

Известно, что Бутерин также владеет такими криптовалютами как биткоин, Bitcoin Cash, Dogecoin и Zcash. В 2019 году их стоимость составляла менее 10% от суммы эфириума в портфеле.