Народный артист России Ефим Каменецкий скончался в Санкт-Петербурге

Руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков сообщил о смерти народного артиста РФ Ефима Каменецкого.

Руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков сообщил о смерти народного артиста РФ Ефима Каменецкого.

Актер театра и кино умер на 86-м году жизни. Он скончался в Санкт-Петербурге, в больнице.

Актер до последнего выступал на сцене. Финальным спектаклем в репертуаре и жизни артиста стала комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья". Широкую известность Каменецкий приобрел благодаря фильмам "Единственная", "Проводы белых ночей", "Ты у меня одна", "Петр Первый. Завещание".