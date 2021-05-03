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15:36   3 Мая 2021
Политика

Народный артист России Ефим Каменецкий скончался в Санкт-Петербурге

Народный артист России Ефим Каменецкий скончался в Санкт-Петербурге

Руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков сообщил о смерти народного артиста РФ Ефима Каменецкого.

Актер театра и кино умер на 86-м году жизни. Он скончался в Санкт-Петербурге, в больнице.

Актер до последнего выступал на сцене. Финальным спектаклем в репертуаре и жизни артиста стала комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья". Широкую известность Каменецкий приобрел благодаря фильмам "Единственная", "Проводы белых ночей", "Ты у меня одна", "Петр Первый. Завещание".

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#санкт-петербург #смерть #ефим каменецкий

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