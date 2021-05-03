Американский журналист сравнил Россию и США со старой разведенной парой

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на протяжении последних десяти лет делают взаимные выпады в адрес друг друга, напоминая своим поведением старых разведенных супругов, продолжающих переругиваться спустя годы.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на протяжении последних десяти лет делают взаимные выпады в адрес друг друга, напоминая своим поведением старых разведенных супругов, продолжающих переругиваться спустя годы.

Об этом в материале для британского издания The Spectator пишет журналист Оуэн Маттьюз, занимающий типичную для прессы Соединенного Королевства позицию относительно России и ее лидера.

По словам журналиста, Россия хочет демонстрировать, что ее статус не изменился и для этого ей по-прежнему нужно опираться на «власть и обаяние своего бывшего». Но и американцам необходим «надежный иностранный злодей», на которого можно переложить вину, если их демократия начнет шататься.

При этом Маттьюз напоминает, что Джо Байден еще будучи вице-президентом США, заявил в 2014 году, что Вашингтон больше не думает в категориях холодной войны. Однако это не мешает Штатам снова и снова обвинять Россию во вмешательстве в американскую демократию и заявлять, что «шпионы Москвы» действуют по всему миру.

Подобные обвинения Вашингтона, отмечает автор, лишь укрепляют во всем мире мнение о президенте РФ Владимире Путине, как о гениальном и всемогущем лидере. Тем более, что Владимир Путин распоряжается единственным в мире ядерным арсеналом, сравнимым по мощности с ядерным арсеналом США.

Предыдущий президент США Дональд Трамп отдавал должное российскому лидеру, называя его «сильным и могущественным», но сменивший его в Белом доме Байден испытывает к Владимиру Путину не идеологическую, а скорее личную неприязнь. И эта неприязнь лишь укрепилась после того, как Кремль, даже после введенных Соединенными Штатами санкционных ограничений, отказался изменить проводимую им политику.

«Санкции стали своего рода современным способом травли медведя, они просто усиливают ярость и неповиновение медведя, одновременно принося удовлетворение и обеспечивая всеобщее одобрение причиненной боли», — цитирует Маттьюз слова британского посла в Москве Энтони Брентона, работавшего во время первого президентского срока Путина.

При этом санкции, по словам журналиста, стали своего рода подарком Путину, дав ему возможность продемонстрировать российскому народу враждебность Запада, а самому встать на позицию защитника Родины.

Для разногласий между президентами США и России, по мнению журналиста, имеется несколько причин. Такими причинами являются, во-первых, ситуация на Украине, где недавние военные учения России якобы вызвали опасения «агрессии». Во-вторых, строительство прямого газопровода из России в Германию «Северный поток – 2», который, как утверждают США может привести к зависимости Европы от России в энергетической области. И третьей причиной для неприязни Байдена, по словам Маттьюза, является возможное создание военного союза между РФ и Китаем – и к этой проблеме в Вашингтоне относятся очень серьезно, особенно, если учесть, что в июне 2021 года Москва и Пекин собираются продлить двусторонний договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве.

Для ведения дипломатической войны Россия и США используют такие демарши, как закрытие консульств или отзыв посла «для консультаций», и, судя по всему, обе стороны намерены продолжать эту «перебранку», заключает журналист.