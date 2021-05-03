Жители Челябинска пожаловались на появившийся в воздухе запах фекалий

Жители Челябинска пожаловались неприятный фекальный запах, который появился в воздухе. Об этом сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

Жители Челябинска пожаловались неприятный фекальный запах, который появился в воздухе. Об этом сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

Жалобы поступили от жителей Курчатовского и Калининского районов города. На место, где горожане заметили аномальные запахи, выехала передвижная лаборатория экологов.

Однако специалисты не выявили критического увеличения концентрации вредных веществ, подчеркнул Безруков. В воздухе Челябинска наблюдается повышение уровня сероводорода. Таким образом, источник неприятного запаха пока остается неизвестным, пишет URA.RU.