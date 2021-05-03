Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT.

По ее словам, руководство государства пока относится к возможности отключения от SWIFT скептически. Однако работа по снижению возможных рисков и экономического ущерба в случае реализации угроз уже ведется.

Дипломат подчеркнула, что в качестве альтернативы может использоваться Система передачи финансовых сообщений. Этот инструмент разработан Банком России.