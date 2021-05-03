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14:57   3 Мая 2021
Политика

В МИД РФ оценили вероятность отключения Москвы от SWIFT

В МИД РФ оценили вероятность отключения Москвы от SWIFT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT.

По ее словам, руководство государства пока относится к возможности отключения от SWIFT скептически. Однако работа по снижению возможных рисков и экономического ущерба в случае реализации угроз уже ведется.

Дипломат подчеркнула, что в качестве альтернативы может использоваться Система передачи финансовых сообщений. Этот инструмент разработан Банком России.

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#россия #захарова #swift

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