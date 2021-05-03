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14:55   3 Мая 2021
Политика

Блинкен сообщил главе МИД Японии о желании США заключить сделку с КНДР

Блинкен сообщил главе МИД Японии о желании США заключить сделку с КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры в Лондоне с главой МИД Японии Тосимицой Мотэги.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальную политическую повестку. Американский госсекретарь сообщил японскому министру о новом подходе США к проблеме КНДР. Его суть — отказаться от идеи "стратегического терпения" и заключить сделку с Пхеньяном, о чем говорили предыдущие президенты Соединенных Штатов.

Также политики рассмотрели вопрос важности мира в Тайваньском проливе и договорились поддерживать диалог с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) относительно проблемы в Мьянме, где произошел военный переворот.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что американский госсекретарь прибыл в Лондон, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G7.

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#сша #япония #Энтони Блинкен

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