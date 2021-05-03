Большая часть случаев заражения коронавирусом в России связана с двумя штаммами, появившимися весной 2020 года. В других странах они встречаются редко.

Большая часть случаев заражения коронавирусом в России связана с двумя штаммами, появившимися весной 2020 года. В других странах они встречаются редко.

Специалисты Сколтеха и Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича провели анализ вариантов коронавируса в России и определили наиболее распространенные из них. Результаты анализа были опубликованы на портале virological.org.

Ученые пришли к выводу, что большая часть новых случаев заражения COVID-19 в России приходится всего на два штамма: B.1.317 и B.1.397+. Они относятся к числу самых старых вариантов. При этом они практически не распространены за пределами страны.