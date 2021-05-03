Армянские парламентарии выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Глава правящей фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц объяснила необходимость выдвижения исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера.

Глава правящей фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц объяснила необходимость выдвижения исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера.

Парламентарии выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьера, чтобы в дальнейшем провести внеочередные выборы.

"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае — если парламент дважды не изберет премьер-министра", — сказала Макунц.

Согласно армянскому законодательству, парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

Первый раз правящая фракция парламента выдвинула Пашиняна на пост главы правительства 26 апреля, сообщает RT.