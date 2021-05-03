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14:36   3 Мая 2021
Политика

Армянские парламентарии выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Армянские парламентарии выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Глава правящей фракции Армении "Мой шаг" Лилит Макунц объяснила необходимость выдвижения исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера.

Парламентарии выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьера, чтобы в дальнейшем провести внеочередные выборы.

"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае — если парламент дважды не изберет премьер-министра", — сказала Макунц.

Согласно армянскому законодательству, парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

Первый раз правящая фракция парламента выдвинула Пашиняна на пост главы правительства 26 апреля, сообщает RT.

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