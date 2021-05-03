Герцог Сассекский появился на благотворительном концерте в компании Дженнифер Лопес, Селены Гомес и Бена Аффлека. Беременная Меган Маркл не пришла на мероприятие.

Герцог Сассекский появился на благотворительном концерте в компании Дженнифер Лопес, Селены Гомес и Бена Аффлека. Беременная Меган Маркл не пришла на мероприятие.

Концерт Vax Live, посвященный вакцинации, состоялся в Лос-Анджелесе. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл возглавляют масштабную кампанию, которая направлена на популяризацию вакцинации во всем мире. Целью Vax Live является возможность доставить прививки от COVID-19 во все уголки земного шара.

Поэтому выступление супругов на этом концерте было чрезвычайно важным. Однако принц Гарри оставил беременную жену дома и взял на себя обязанность поблагодарить медицинских работников от ее имени, сообщает издание Daily Mail.

"Вы провели последний год, мужественно и самоотверженно сражаясь, чтобы защитить всех нас. Вы служили и приносили жертвы, подвергали себя опасности и действовали храбро, зная цену. Мы в долгу перед вами. Спасибо", — произнес свою трогательную речь герцог Сассекский.

Принцу Гарри аплодировали стоя. Запись благотворительного концерта выйдет на YouTube, ABC, CBS, Fox и iHeartMedia уже 8 мая. Концерт направлен на сбор пожертвований для вакцинации 27 миллионов медицинских работников по всему миру.