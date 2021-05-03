Россиян призвали срочно покинуть Непал из-за приостановки авиасообщения

Непал с 6 мая прекращает международное авиасообщение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Посольство РФ сообщило, что россиянам нужно оперативно покинуть страну.

Непал с 6 мая прекращает международное авиасообщение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Посольство РФ сообщило, что россиянам нужно оперативно покинуть страну.

Правительство Непала приняло решение, что с 3 мая будут приостановлены авиаперелеты внутри страны. С 6 мая в стране закроется и международное сообщение.

На данный момент в Непале почти нет свободных мест в больницах и зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Российским туристам советуют перенести поездку до улучшения обстановки. Путешественников, которые не могут улететь, просят срочно связаться с посольством РФ, передает РИА Новости.