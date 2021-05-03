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13:53   3 Мая 2021
Политика

ЕС пригласил постпреда РФ из-за ответных санкций Кремля

ЕС пригласил постпреда РФ из-за ответных санкций Кремля

Европейский союз вызвал постпреда России Владимира Чижова на фоне введения Кремлем ответных санкций против европейских чиновников.

Дипломаты выразили решительный протест в связи с таким шагом Москвы. Кроме того, представителю России сообщили, что ответные меры будут обсуждаться в ходе встречи глав МИД ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил Россию в связи с контрсанкциями. По его словам, это не остановит Брюссель в борьбе за права человека.

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