ЕС пригласил постпреда РФ из-за ответных санкций Кремля

Европейский союз вызвал постпреда России Владимира Чижова на фоне введения Кремлем ответных санкций против европейских чиновников.

Европейский союз вызвал постпреда России Владимира Чижова на фоне введения Кремлем ответных санкций против европейских чиновников.

Дипломаты выразили решительный протест в связи с таким шагом Москвы. Кроме того, представителю России сообщили, что ответные меры будут обсуждаться в ходе встречи глав МИД ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил Россию в связи с контрсанкциями. По его словам, это не остановит Брюссель в борьбе за права человека.