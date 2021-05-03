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13:51   3 Мая 2021
Происшествия

Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье юными баскетболистками

Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье юными баскетболистками

Похороны погибших в ДТП на Ставрополье девочек-баскетболисток проходят в Волгограде. Церемония прощания началась в Дзержинском районе на территории ритуального комплекса. 

Региональные власти 3 мая объявили траур по жертвам аварии. На траурные мероприятия пришло много людей, среди которых были спортсмены, тренерский состав, одноклассники и их родители. Известно, что юных спортсменок похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ленинский районный суд Ставропольского края заключил под стражу водителя автомобиля ВАЗ, причастного к трагическому ДТП с командой баскетболисток, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчина просил отправить его под домашний арест, но юридическая инстанция отклонила его ходатайство.

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#дтп #похороны #ставрополье #волгоградская область

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