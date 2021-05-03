Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о новом землетрясении у берегов Японии в 5,8 балла по шкале Рихтера.

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о новом землетрясении у берегов Японии в 5,8 балла по шкале Рихтера.

По данным экспертов, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах к северо-западу от японского острова Исигаки, где проживает порядка 44 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Аналогичное по силе землетрясение произошло ранее в префектуре Мияги, сообщал сайт 360tv.ru. Именно в этом районе расположена атомная электростанция "Онагава".