«Не лучше фашистов»: как Англия погубила тысячи советских узников концлагерей

В 1945 году английские летчики атаковали немецкие корабли, на которых находились узники концлагерей.

В мае 1945 года английские летчики атаковали немецкие корабли, на которых находилось от 7 до 12 тысяч узников немецких концлагерей — большинство из них были советскими гражданами. Эти события вошли в историю как гибель лайнера «Кап Аркона», но так и не получили должного осуждения на международном уровне.

О трагедии 76-летней давности рассказал РИА Новости историк спецслужб Дмитрий Хохлов со ссылкой на воспоминания Василия Саломаткина, чудом спасшегося с тонущего немецкого лайнера. В октябре 1941 года он воевал с фашистами под Могилевом, на Днепре и в Смоленской области, где в ночном бою был ранен и пленен. С апреля 1942-го он находился в нацистском концлагере в Литве — оттуда бежал, но был пойман и вновь заключен в лагерь в Ганновере.

«Двадцать девятого апреля 1945 года эсэсовское командование, чувствуя приближение войск союзников к концлагерю Нойенгамма, вывезло всех концентрационеров, могущих мало-мало передвигаться, в город Любек. Нас таковых насчитывалось 12 тысяч человек. Подавляющее большинство были русские военнопленные», — писал Саломаткин.

Заключенных везли под охраной СС до Любека на поезде сутки, но не давали ни еды, ни воды. В месте назначения их посадили на баржи и вывезли на Балтийское море, где стояли три корабля. На два из них посадили по 4 тысячи заключенных, а на третий («Кап Аркона») — 8 тысяч заключенных, среди которых был Саломаткин.

Суда находились в 6 километрах от Нойштадта: к городу подошли английские войска и предъявили капитуляцию кораблям, но нацистское командование ее отклонило. И английская авиация начала бомбить корабли. В своей жестокости британские летчики уподобились фашистам, вспоминает Саломаткин.

«Заключенные, кто смог вылезти из корабля, прыгали в воду. После того, как первая английская бомба попала в "Тильбек", эсэсовское командование корабля "Кап Аркона", на котором находился я, выбросило белый флаг, означающий капитуляцию. Но английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимание на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — вспоминал бывший узник.

В это время командование СС уже сбрасывало лодки на воду для побега. Заключенные, увидев английские катера, поплыли к ним, в надежде на спасение. Но солдаты, находящиеся на катерах, расстреливали из автоматов плывущих заключенных. Саломаткин развернулся и чудом доплыл до берега: оказавшись на суше, он был практически без сознания. После этого он оказался в госпитале, позже - в английском лагере для спасенных узников.

«Англичане относились к нам не так как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите, и двух человек заключенных забрали с собой, предъявили им саботаж и посадили их в тюрьму», — описывает Саломаткин отношение союзников к советским гражданам.

Причиной, по которой англичане убили тысячи узников концлагерей, могло стать желание Великобритании любыми способами овладеть городом Любек раньше советских войск. В то время британский премьер-министр Уинстон Черчилль писал министру иностранных дел Энтони Идену, что английские военные должны занять Любек «как можно скорее».

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