Россия может ответить на информационный занавес Запада

Запад начал опускать железный информационный занавес по отношению к России. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Запад начал опускать железный информационный занавес по отношению к России. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его мнению, власти западных стран не хотят вести конструктивный диалог по тем вопросам и проблемам, которые существуют у СМИ. ОБСЕ продолжает игнорировать этот факт.

"Поэтому если Запад будет готов начать процесс обратного объединения информационного пространства, мы это только поддержим, а пока приходится принимать ответные меры на недружественные шаги в отношении российских СМИ", — отметил дипломат.

Он добавил, что представители западных стран в ОБСЕ предъявили российской делегации претензии по поводу признания нескольких СМИ РФ иностранными агентами. Хотя это было сделано в ответ на действия Запада, который "начал опускать информационный занавес" и строить разделительные линии по географическому признаку — "Восток-Запад", заключил Буякевич.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ.