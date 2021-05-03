Политолог объяснил, чего хочет добиться Зеленский от встречи с Путиным

Специалист по СНГ Андрей Суздальцев рассказал, какие задачи стоят перед президентом Украины в вопросе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Специалист по СНГ Андрей Суздальцев рассказал, какие задачи стоят перед президентом Украины в вопросе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, Зеленский должен будет взять ситуацию в свои руки и действовать с позиции силы в ходе возможных переговоров с Путиным. Он планирует показать, что Киев способен "навязывать" свою повестку Москве.

Кроме того, политолог считает, что добившись встречи с Путиным, Зеленский сможет продемонстрировать, что с Украиной считаются на международном уровне. Ему нужно объяснить Западу, что он в состоянии самостоятельно надавить на Россию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил предложение Зеленского по проведению переговоров в Ватикане. Песков отметил, что от Киева не поступал официальный запрос.