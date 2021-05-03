13:06 3 Мая 2021Политика
Президент РФ утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
Правительству РФ необходимо реализовать список поручений, которые озвучивались в ходе послания Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин подписал такой указ.
Правительству РФ необходимо реализовать список поручений, которые озвучивались в ходе послания Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин подписал такой указ.
Глава государства утвердил список поручений правительству по реализации послания Федеральному собранию. Кабмину необходимо обеспечить россиянам ряд выплат в соответствии с указанными в списке условиями. Полный перечень утвержденных поручений опубликован на сайте Кремля.