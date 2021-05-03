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13:06   3 Мая 2021
Политика

Президент РФ утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

Президент РФ утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

Правительству РФ необходимо реализовать список поручений, которые озвучивались в ходе послания Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин подписал такой указ.

Глава государства утвердил список поручений правительству по реализации послания Федеральному собранию. Кабмину необходимо обеспечить россиянам ряд выплат в соответствии с указанными в списке условиями. Полный перечень утвержденных поручений опубликован на сайте Кремля.

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