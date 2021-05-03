Власти Каира назначили врио главы египетского посольства в Ливии

Столица Египта желает восстановить дипломатические отношения с североафриканской страной после долгого перерыва, поэтому назначила Мохамеда Тарвата врио главы посольства в Ливии.

Столица Египта желает восстановить дипломатические отношения с североафриканской страной после долгого перерыва, поэтому назначила Мохамеда Тарвата врио главы посольства в Ливии.

МИД страны направил делегацию, которая должна сообщить Правительству национального единства (ПНЕ) о назначении главы посольства, а также обговорить возобновление работы представительства в североафриканском государстве, пишет ФАН.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули совместно с главами электроэнергетических, нефтяных, промышленных ведомств прилетел в Триполи.

"Мой визит в Триполи подтверждает поддержку Каиром Ливии и правительства национального единства", — заявлял он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что континентальные страны взаимосвязаны, поэтому стабильность в одной — неотъемлемая часть национальной безопасности другой.