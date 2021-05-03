Глава ДНР заявил, что Зеленский предал электорат отказом от мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предал электорат, отказавшись от мирного урегулирования ситуации в Донбассе, считает глава ДНР Денис Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский предал электорат, отказавшись от мирного урегулирования ситуации в Донбассе, считает глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, он не испытывает никаких иллюзий в отношении Зеленского, хотя они изначально и были призрачны.

"Даже если бы он попытался выполнять вот те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий. Но ситуация еще хуже", — цитирует главу ДНР РИА Новости.

Как считает Пушилин, нет никаких шансов, что Зеленский готов на мирное разрешение ситуации. Кроме того, глава ДНР напомнил, что за Зеленского голосовали как за президента мира, так как его предшественник Петр Порошенко олицетворял собой конфликт и войну. Но нынешний президент Украины предал электорат, хотя изначально очень красочно описывал, как в Донбассе будет мир.