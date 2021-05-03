Россиянам перечислили профессии, которые оказались под угрозой исчезновения

Многие профессии в ближайшие десять лет могут исчезнуть, предупредил проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

Многие профессии в ближайшие десять лет могут исчезнуть, предупредил проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По мнению специалиста, в наибольшей опасности окажутся работники транспорта, в частности, водители автобусов, троллейбусов, трамваев, тепловозов, электровозов и машинисты метро. А вот профессия бухгалтера не исчезнет, однако сильно изменится.

"Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам", — подчеркнул Сафонов в беседе с "Российской газетой".

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день во многих странах тестируют системы автопилотов. Например, если раньше экипаж воздушного судна состоял из пяти человек, то при выросшем уровне автоматизации достаточно только двух работников. В перспективе пилотировать самолет сможет всего один человек.