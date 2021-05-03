12:45 3 Мая 2021Политика
Экс-замглавы омского минздрава высказалась об уголовном деле против бывшего начальника
Бывшая заместительница главы минздрава Омска Ольга Богданова высказалась об уголовном деле в отношении своей экс-начальницы Ирины Солдатовой.
Бывшая заместительница главы минздрава Омска Ольга Богданова высказалась об уголовном деле в отношении своей экс-начальницы Ирины Солдатовой.
По ее словам, во времена работы в региональном министерстве здравоохранения их связывали исключительно рабочие отношения. Кроме того, оценивая ситуацию вокруг претензий правоохранителей к Солдатовой, Богданова заявила, что вероятность такого развития событий была высока.
"Это закон жизни", — сказала она.
Бывшая заместительница главы минздрава также не обошла вниманием свое увольнение. Однако Богданова расценила это просто как смену места работы. Сейчас она занимает должность главного врача в омской гинекологической больнице. Она призналась, что ей нравится ее нынешняя работа.