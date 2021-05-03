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12:45   3 Мая 2021
Политика

Экс-замглавы омского минздрава высказалась об уголовном деле против бывшего начальника

Экс-замглавы омского минздрава высказалась об уголовном деле против бывшего начальника

Бывшая заместительница главы минздрава Омска Ольга Богданова высказалась об уголовном деле в отношении своей экс-начальницы Ирины Солдатовой.

По ее словам, во времена работы в региональном министерстве здравоохранения их связывали исключительно рабочие отношения. Кроме того, оценивая ситуацию вокруг претензий правоохранителей к Солдатовой, Богданова заявила, что вероятность такого развития событий была высока.

"Это закон жизни", — сказала она.

Бывшая заместительница главы минздрава также не обошла вниманием свое увольнение. Однако Богданова расценила это просто как смену места работы. Сейчас она занимает должность главного врача в омской гинекологической больнице. Она призналась, что ей нравится ее нынешняя работа.

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#омск #минздрав #солдатова

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